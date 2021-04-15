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الكويت تستنكر استمرار هجمات الحوثي على المدنيين بالمملكة

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الكويت تستنكر استمرار هجمات الحوثي على المدنيين بالمملكة الكويت تستنكر استمرار هجمات الحوثي على المدنيين بالمملكة
أكدت تأييدها للسعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها

الكويت تستنكر استمرار هجمات الحوثي على المدنيين بالمملكة

أدانت دولة الكويت بأشد العبارات استمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي على المدنيين والمناطق المدنية

في المملكة العربية .

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صحفي اليوم أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية وزيادة وتيرتها يؤكد أهمية أن يتحرك المجتمع الدولي

بشكل حاسم ورادع لوضع حد لتلك الاعتداءات نظرًا لما تشكّله من انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني وما تمثله من تهديد لأمن المملكة واستقرار المنطقة، إضافة إلى ما تمثله من تقويض للجهود الدولية الهادفة إلى وضع حد للصراع الدائر في اليمن.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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