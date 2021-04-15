أمانة جدة تتلف أكثر من 692 كيلوجراماً من اللحوم وطن جمبري فاسد

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خلال قيامها بعدد من الجولات الرقابية داخل نطاق البغدادية

أتلفت أمانة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية 692 كيلوجراماً من اللحوم والمواد الغذائية بنطاق البغدادية، بالإضافة لطن و200 كيلوجرام من الجمبري منتهى الصلاحية، و450 من المأكولات الجاهزة، وذلك خلال الجولات الرقابية للأمانة داخل النطاق.

وأوضح مدير رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أنه جرى مداهمة الموقع الأول وهو عبارة عن منزل شعبي مخالف لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، استغلته العمالة لممارسة نشاطها، مبيناً أنه جرى إتلاف 120 كيلوجراماً من اللحوم مجهولة المصدر و96 كيلوجراماً من المواد الغذائية.

فيما رصدت فرق الرقابة موقعاً آخر لتحضير وتوزيع المواد الغذائية في حي البغدادية، حيث جرى الوقوف على منزل شعبي لتخزين وتحضير الأطعمة وتوزيعها على فروع أحد المطاعم بالنطاق، مشيراً إلى أنه تم إتلاف 215 كيلوجراماً من اللحوم مجهولة المصدر، ونحو 40 كيلوجراماً من الفواكه المجمدة، وجرى إغلاق الموقع واستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفات.

وفي ذات السياق، داهمت الفرق الرقابية بالأمانة منزلاً شعبياً في شارع محمد بن عبدالوهاب بحي البغدادية بعد اكتشاف تحويله إلى معمل لإعداد وتحضير الوجبات والمعجنات وتسويقها على مراكز المحال، حيث جرى إتلاف 150 كيلوجراماً من المعجنات و300 كيلوجراماً من الأطعمة الجاهزة والعصيرات.

كما رصدت فرق الرقابة موقعاً آخر جرى استغلاله لتخزين وتحضير الجمبري منتهي الصلاحية ويتم تنظيفه وتجميده وتوزيعه على المحال مجمد، حيث تمكنت الفرق الميدانية من رصد وإتلاف عدد 1 طن و200 كيلو جرام منتهية الصلاحية.