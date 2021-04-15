أخبار عاجلة

مذابح للأطفال بمباركة الحوثي.. جريمة مروعة بمقتل 3 أطفال في "إب" -
جامعة المؤسس تطلق غدًا أول هاكاثون لتعليم القرآن الكريم -
بالصور.. المعهد الإسلامي بإقليم لوغا بالسنغال يوزع 600 سلة غذائية -
"سعود بن عبدالله": هذه أجمل ١٣ يومًا في حياتي -
بالصور.. المعهد الإسلامي بإقليم لوغا بالسنغال يوزع 600 سلة غذائية -
"سعود بن عبدالله": هذه أجمل ١٣ يومًا في حياتي -
بعد مواجهات القدس وغزة .. الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس -
الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته" -
"الأرصاد": أمطار ورياح على مرتفعات جازان -
كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة جدة تتلف أكثر من 692 كيلوجراماً من اللحوم وطن جمبري فاسد

Print
أمانة جدة تتلف أكثر من 692 كيلوجراماً من اللحوم وطن جمبري فاسد أمانة جدة تتلف أكثر من 692 كيلوجراماً من اللحوم وطن جمبري فاسد
خلال قيامها بعدد من الجولات الرقابية داخل نطاق البغدادية

أمانة جدة تتلف أكثر من 692 كيلوجراماً من اللحوم وطن جمبري فاسد

أتلفت أمانة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية 692 كيلوجراماً من اللحوم والمواد الغذائية بنطاق البغدادية، بالإضافة لطن و200 كيلوجرام من الجمبري منتهى الصلاحية، و450 من المأكولات الجاهزة، وذلك خلال الجولات الرقابية للأمانة داخل النطاق.

وأوضح مدير رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أنه جرى مداهمة الموقع الأول وهو عبارة عن منزل شعبي مخالف لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، استغلته العمالة لممارسة نشاطها، مبيناً أنه جرى إتلاف 120 كيلوجراماً من اللحوم مجهولة المصدر و96 كيلوجراماً من المواد الغذائية.

فيما رصدت فرق الرقابة موقعاً آخر لتحضير وتوزيع المواد الغذائية في حي البغدادية، حيث جرى الوقوف على منزل شعبي لتخزين وتحضير الأطعمة وتوزيعها على فروع أحد المطاعم بالنطاق، مشيراً إلى أنه تم إتلاف 215 كيلوجراماً من اللحوم مجهولة المصدر، ونحو 40 كيلوجراماً من الفواكه المجمدة، وجرى إغلاق الموقع واستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفات.

وفي ذات السياق، داهمت الفرق الرقابية بالأمانة منزلاً شعبياً في شارع محمد بن عبدالوهاب بحي البغدادية بعد اكتشاف تحويله إلى معمل لإعداد وتحضير الوجبات والمعجنات وتسويقها على مراكز المحال، حيث جرى إتلاف 150 كيلوجراماً من المعجنات و300 كيلوجراماً من الأطعمة الجاهزة والعصيرات.

كما رصدت فرق الرقابة موقعاً آخر جرى استغلاله لتخزين وتحضير الجمبري منتهي الصلاحية ويتم تنظيفه وتجميده وتوزيعه على المحال مجمد، حيث تمكنت الفرق الميدانية من رصد وإتلاف عدد 1 طن و200 كيلو جرام منتهية الصلاحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مذابح للأطفال بمباركة الحوثي.. جريمة مروعة بمقتل 3 أطفال في "إب"

مذابح للأطفال بمباركة الحوثي.. جريمة مروعة بمقتل 3 أطفال في "إب"

جامعة المؤسس تطلق غدًا أول هاكاثون لتعليم القرآن الكريم

جامعة المؤسس تطلق غدًا أول هاكاثون لتعليم القرآن الكريم

بالصور.. المعهد الإسلامي بإقليم لوغا بالسنغال يوزع 600 سلة غذائية

بالصور.. المعهد الإسلامي بإقليم لوغا بالسنغال يوزع 600 سلة غذائية

"سعود بن عبدالله": هذه أجمل ١٣ يومًا في حياتي

"سعود بن عبدالله": هذه أجمل ١٣ يومًا في حياتي