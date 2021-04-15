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أمانة مكة توجه البلديات بتكثيف الرقابة على المطاعم والمحلات في رمضان

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أمانة مكة توجه البلديات بتكثيف الرقابة على المطاعم والمحلات في رمضان أمانة مكة توجه البلديات بتكثيف الرقابة على المطاعم والمحلات في رمضان
طالبت ببذل أقصى الجهود وسرعة إنجاز معاملات المواطنين

أمانة مكة توجه البلديات بتكثيف الرقابة على المطاعم والمحلات في رمضان

عقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اجتماعاً بمكتبه مساء أمس مع رؤساء البلديات الفرعية للاطلاع على أعمال الأمانة خلال شهر رمضان المبارك.

واستمع المهندس القويحص خلال الاجتماع الى شرح مفصل من وكيل البلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي عن الأعمال التي تقوم بها البلديات الفرعية في شهر رمضان بالعاصمة المقدسة.

وأكد أمين العاصمة المقدسة للمسؤولين في جميع البلديات على بذل أقصى الجهود الممكنة لتلافي جميع الملاحظات البلدية، وسرعة إنجاز معاملات المواطنين، وتشديد الرقابة على المطاعم والمحال التجارية، والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات، وتطبيق "البروتوكولات" الصحية والإجراءات الوقائية والنظافة العامة، للحد من انتشار ، والقضاء على الظواهر السلبية بالأسواق العشوائية، من اجل توفير سبل الراحة للمواطنين والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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