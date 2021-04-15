أخبار عاجلة

مذابح للأطفال بمباركة الحوثي.. جريمة مروعة بمقتل 3 أطفال في "إب" -
جامعة المؤسس تطلق غدًا أول هاكاثون لتعليم القرآن الكريم -
بالصور.. المعهد الإسلامي بإقليم لوغا بالسنغال يوزع 600 سلة غذائية -
"سعود بن عبدالله": هذه أجمل ١٣ يومًا في حياتي -
بالصور.. المعهد الإسلامي بإقليم لوغا بالسنغال يوزع 600 سلة غذائية -
"سعود بن عبدالله": هذه أجمل ١٣ يومًا في حياتي -
بعد مواجهات القدس وغزة .. الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس -
الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته" -
"الأرصاد": أمطار ورياح على مرتفعات جازان -
كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بتوجيهات الملك.. "الشؤون الإسلامية" تشحن أكثر من مليون نسخة من المصحف الشريف

Print
بأكثر من 21 لغة إلى 29 دولة

بتوجيهات الملك..

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بشحن مليون ومئتي ألف نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف بمختلف الأحجام، وترجمات معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من 21 لغة عالمية إلى 29 دولة موزعة في جميع قارات العالم بالتنسيق مع سفارات المملكة والمراكز الإسلامية والثقافية التابعة للمملكة في تلك الدول، حيث بدأت الوزارة بشحن الكميات للدول وفق الإجراءات الصحية للحد من انتشار .
وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله ــ على هذه اللفتة الكريمة التي تجسد عنايته بالمسلمين وحرصه على وصول طبعات كتاب الله لهم ليكون معيناً لهم على حفظه وتعلمه.
وبين أن المجمع بدأ بتنفيذ التوجيه الكريم فور صدوره لتصل كميات المصاحف لكل الدول المستهدفة بهذه الهدية وفق الإجراءات الصحية في عمليات الشحن والتوصيل عبر الشركات المتخصصة في ذلك.
ونوه وزير الشؤون الاسلامية بالدعم الذي يلقاه المجمع من القيادة الرشيدة التي أسهمت في تحقيق نقلات نوعية للإنجازات التي حققها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف تمثلت بمضاعفة الإنتاج من جميع الإصدارات واللغات حتى وصل إلى أكثر من 18.5 مليون خلال هذا العام رغم الجائحة وبجودة عالية.

بتوجيهات الملك..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

هل فيروس كورونا ينتقل أسرع على الأسطح أم بالهواء؟

هل فيروس كورونا ينتقل أسرع على الأسطح أم بالهواء؟

المملكة المتحدة تسجل 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجل 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا .. غدًا

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا .. غدًا