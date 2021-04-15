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"الصحة": عدم الحضور في الموعد المحدد للقاح يتطلب حجز موعد جديد مرة أخرى

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"الصحة": عدم الحضور في الموعد المحدد للقاح يتطلب حجز موعد جديد مرة أخرى "الصحة": عدم الحضور في الموعد المحدد للقاح يتطلب حجز موعد جديد مرة أخرى
عدد الحالات النشطة اليوم 9249 منها 999 حرجة

أكدت وزارة الصحة أن عدم الحضور في الموعد المحدد لأخذ لقاح كورونا يتطلب حجز موعد جديد مرة أخرى من قبل المستفيد، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على موعد لأخذ اللقاح والالتزام بالحضور في نفس الموعد.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (985) حالة مؤكدة وتعافي (661) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9249) منها (999) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (402142) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (386102) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (10) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6791) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (45953) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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