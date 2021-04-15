خلافاً لفيديو الزحام الكبير.. صور رسمية تظهر انسيابية بمركز لقاحات "أم القرى"

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التجمع الصحي بمكة: ساعات العمل تمتد ١٨ ساعة في رمضان ووفق الاحترازات

نشر التجمع الصحي في مكة المكرمة ،صوراً من داخل مركز لقاحات كورونا بجامعة أم القرى أظهرت الانسيابية العالية والتنظيم داخل المركز، على خلاف ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي من زحام كبير في مركز اللقاحات بالجامعة.

وأظهر التجمع الصحي في مكة، من خلال الصور التي وثّقها من داخل مركز لقاحات كورونا بجامعة أم القرى؛ التنظيم والإنسيابية العالية في مركز لقاحات ‎كورونا بجامعة أم القرى، لافتاً إلى أن ساعات العمل تمتد لـ ١٨ ساعة يومياً خلال شهر رمضان المبارك، وفق الإجراءات الاحترازية في مواجهة الجائحة.

وكان مقطع فيديو متداول خلال الساعات القليلة الماضية؛ لم يتم توضيح تداعياته من قبل الجهة المختصة، يظهر زحاماً كبيراً في مركز اللقاحات بالجامعة - بحسب المتداول.

التجمع الصحي مكة المكرمة