شاهد.. "أمين الطائف" يوجه بدراسة عاجلة لوضع حراج الخضراوات

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وجه بطرح 3 فرص استثمارية بالمنطقة التاريخية تُحاكي الهوية العمرانية

وقف أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي في أولى جولاته بعد تكليفه من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أميناً لمحافظة الطائف، على وضع سوق الخضار والفواكه المركزي والمنطقة التاريخية، يرافقه وكيل الأمين للخدمات والبلديات الفرعية المهندس فيصل بن سراج الزهراني، ومساعده المهندس ثامر آل عثمان، ورئيس بلدية شرق الطائف المهندس عبدالسلام العمري.

وتفقد "القثامي" ميدانياً مدى التزام الأنشطة التجارية بالمنطقة التاريخية بوسط الطائف بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما وجه بطرح 3 فرص استثمارية بالمنطقة التاريخية، تُحاكي الهوية العمرانية للمنطقة.

وزار "القثامي" المركاز الرمضاني التابع لجمعية مراكز الأحياء بالطائف، وأشاد بالجهود المبذولة، كما تفقد سوق الخضار والفواكه المركزي ووجه بدراسة عاجلة لوضع حراج الخضار، ووقف أيضاً على مجموعة الحكير تايم حيث اطلع على المطاعم والكافيهات والألعاب للتأكد من تطبيق الاحترازات والتدابير الوقائية؛ حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.

وتابع "القثامي" جولاته على سوق الخضار المركزي للتأكد من التدابير الاحترازية والوقائية داخل السوق، ووجه بدراسة عاجلة لوضع حراج الخضار المركزي ضمن جهود تحسين المشهد الحضري للسوق.

أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي