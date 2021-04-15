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بعد صواريخ ومسيرات "الحوثي".. البحرين تدعم المملكة في أي إجراءات رادعة

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بعد صواريخ ومسيرات "الحوثي".. البحرين تدعم المملكة في أي إجراءات رادعة بعد صواريخ ومسيرات "الحوثي".. البحرين تدعم المملكة في أي إجراءات رادعة
أدانت الإطلاق بشدة وأشادت بيقظة "تحالف دعم الشرعية" في الاعتراض والتدمير

بعد صواريخ ومسيرات

أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق أربع طائرات مسيرة (مفخخة)، وخمسة صواريخ باليستية باتجاه المملكة، في محاولات عدائية ممنهجة لاستهداف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية ،في بيان، دعم مملكة البحرين للمملكة العربية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيدة بجاهزية ويقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

البحرين ميليشيا الحوثي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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