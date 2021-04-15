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أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" يدعو للحذر

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أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" يدعو للحذر أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" يدعو للحذر
الوطني للأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام الرؤية حتى 8 مساءً

أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف وميسان وأضم والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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