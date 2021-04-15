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ربما يشتد عودها.. "المسند": "المطرية الرمضانية" مستمرة وهذه مناطقها

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ربما يشتد عودها.. "المسند": "المطرية الرمضانية" مستمرة وهذه مناطقها ربما يشتد عودها.. "المسند": "المطرية الرمضانية" مستمرة وهذه مناطقها
قال: سحب تتشكل على أجزاء من المرتفعات.. ورياح شرقية نشطة تثير الغبار

ربما يشتد عودها..

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية الرمضانية الربيعية، وقال: "ربما يشتد عودها اليوم".

وتابع عبر حسابه في "تويتر" اليوم: "من المتوقع أن تتشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة #نجران، وعلى أجزاء من منطقة #مكة وربما جنوب وغرب منطقة #الرياض وقد تمتد نواحي جنوبي #المدينة.. هذا والله أعلم".

وأضاف: "متوقع أن تكون الرياح شرقية نشطة قد تثير بعض #الغبار على أجزاء من جنوبي #الشرقية و#الرياض، وربما #المدينة".الدكتور عبدالله المسند

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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