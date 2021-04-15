الحصيني يتوقع أمطاراً متفاوتة خلال الـ24 ساعة القادمة ويبشر هذه المناطق

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حتى صباح الجمعة.. وقال: من خفيفة لغزيرة مع حبات برد ورياح مثيرة للغبار

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني أمطاراً متفاوتة خلال الـ 4 ساعة القادمة .

وقال الحصيني موضحاً: متوقع خلال "24" ساعة من اليوم الخميس حتى صباح الجمعة أمطار متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة لغزيرة مع حبات برد على أجزاء من الباحة وعسير والطائف وشرقها وجنوب وغرب منطقة الرياض وجنوب وشرق منطقة المدينة وجنوب الشرقية ورياح مثيرة للغبار .

ومن جهته كان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وقد تصحب بزخات من البرد على مرتفعات نجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها, وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم.الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني