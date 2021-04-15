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جازان.. تعاون بين "تطوير المناطق الجبلية" و"صندوق التنمية الزراعية"

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لتقديم التسهيلات الممكنة للمزارعين من خلال البرامج المقدمة من الصندوق

جازان.. تعاون بين

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد بن قاسم واصلي بمكتبه أمس الأربعاء، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن عبدالله دراج، ومدير صندوق التنمية الزراعية بفيفاء موسى بن يحيى الفيفي، والمهندس أحمد بن ولي حكمي، وماجد بن يزيد الفيفي، بحضور مدير الأشغال العامة والمتابعة المكلف بالهيئة سعد عبدالعزيز فراج.

استهل اللقاء بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، وجرى خلاله بحث سبل التعاون بين الهيئة وصندوق التنمية الزراعية، ومناقشة المجالات المشتركة في المجال الزراعي، وتقديم التسهيلات الممكنة للمزارعين من خلال البرامج المقدمة من الصندوق بالتعاون مع الهيئة.

يأتي ذلك بهدف تحقيق الإستراتيجية الزراعية، والمساهمة في التنمية الريفية المستدامة، بتقديم أفضل وسائل وخدمات ممكنة في الشراكة الاستراتيجية.

جازان.. تعاون بين

جازان.. تعاون بين

جازان.. تعاون بين

صندوق التنمية الزراعية هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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