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شاهد: 500 هدية من "الحرم النبوي" لبواسل الحد الجنوبي ولقاء بقياداته والجنود

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توجيهات من "السديس" بالاصطفاف مع جنودنا للذود تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر

شاهد: 500 هدية من

حرصاً على تقديم كل ما من شأنه خدمة جنودنا البواسل، قدمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للعلاقات والشؤون الإعلامية، عدداً من الهدايا العينية للمرابطين على الحد الجنوبي.

هذا وقد وزعت الوكالة 500 هدية تحتوي كل منها على سجادة تم عملها من سجاد الحرم النبوي وماء زمزم وعجوة المدينة وحقيبة فاخرة ومصاحف ومطويات، والتي تقدم تكريماً للجهود الكبيرة والملحوظة التي يقوم بها الجنود البواسل والتضحيات التي يبذلونها في سبيل خدمة هذا الوطن.

يأتي ذلك ضمن توجيهات الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبمتابعة من الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، في أن نكون صفاً مع جنودنا البواسل في الذود عن هذا البلد؛ تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

من جهته، زار المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، الحد الجنوبي والتقى بالقيادة العسكرية والجنود الجنود البواسل المرابطين في الحد الجنوبي، ووجه رسالة شكر وتقدير لجنودنا المرابطين على الحد الجنوبي.

شاهد: 500 هدية من

شاهد: 500 هدية من

الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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