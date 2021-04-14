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عن مقترح "بايدن" عقد لقاء مع "بوتين".. : سابق لأوانه

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عن مقترح "بايدن" عقد لقاء مع "بوتين".. روسيا: سابق لأوانه عن مقترح "بايدن" عقد لقاء مع "بوتين".. : سابق لأوانه
"بيسكوف" أشار إلى عدم وجود استعدادات للقاء

عن مقترح

اعتبرت ، اليوم الأربعاء، أن من السابق لأوانه الحديث بشكل ملموس عن اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، وأن "الكرملين" حذر واشنطن من فرض أي عقوبات جديدة على موسكو.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم "الكرملين" للصحفيين: "إنه اقتراح جديد ستجري دراسته، وسيناقش بشكل أكبر من خلال القنوات الدبلوماسية".

وقال: "لم يخطط الجانبان بعدُ لمجموعة من الموضوعات للمناقشة، وليس هناك أي استعدادات لهذا الاجتماع"، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن مستشار السياسة الخارجية لـ"بوتين"، يوري أوشاكوف، دعا بشكل منفصل السفير الأمريكي في موسكو جون سوليفان، لإجراء محادثات اليوم.

وأضافت أن "أوشاكوف" حذر السفير أن موسكو ستتصرف بشكل حاسم إذا اتخذت الولايات المتحدة أي خطوات غير ودية جديدة مثل فرض عقوبات.

واقترح "بايدن"، في مكالمة هاتفية أمس، عقد قمة للزعماء المنفصلين عن بعضهم البعض لمعالجة مجموعة من الخلافات وطلب من موسكو تخفيف التوترات بشأن أوكرانيا الناجمة عن التعزيزات العسكرية الروسية.

وتراجعت العلاقات بين موسكو والولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها بعد الحرب الباردة الشهر الماضي بعد أن قال "بايدن": إنه يعتقد أن بوتين قاتل"، واستدعت موسكو سفيرها في واشنطن للتشاور، ولم يعد بعد ما يقرب من شهر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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