أخبار عاجلة

النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني لـ آرتي: مستعدون للوساطة بين الحوثيين والرياض -
كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض -
أزمة "الرقائق" تضرب "ميتسوبيشي" بقوة والشركة ترد بخفض إنتاجها -
بعد القرار السعودي.. "التنفيذيين اللبنانيين" يدين انفلات المعابر داعياً لـ 4 إجراءات عاجلة -
عدم الالتزام بدفع النفقة و"الهلال الأحمر".. لجان الشورى تدرس عدداً من التقارير الحكومية -
النفط مستقر رغم ضغط "جحيم كورونا" في الهند -
جامعة الباحة: أكثر من 1950 اختباراً عن بُعد لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة -
جولات وتوعية و"تبصرة".. 120 موظفاً في مهام ميدانية داخل الحرم -
شاهد.. "تويوتا" تُعيد العلامة "كراون" إلى الواجهة بسيارة SUV عائلية -
شاهد من صحن الحرم.. لوحة يرسمها معتمرون عنوانها روحانية واحترازات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"شيلا الرويلي" ضمن قائمة أفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة عالمياً

Print
"شيلا الرويلي" ضمن قائمة أفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة عالمياً "شيلا الرويلي" ضمن قائمة أفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة عالمياً
تدير صناديق التقاعد الخاصة بـ"أرامكو"

اُختيرت شيلا الرويلي؛ الرئيس التنفيذي لشركة "وصاية" العالمية للاستثمار؛ إحدى الشركات التابعة لأرامكو ، ضمن قائمة "هارت إنيرجي" 2021م، لأفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة.

ويسلط هذا التكريم، وهو الآن في عامه الرابع، الضوء على إنجازات النساء اللواتي كان لهنّ تأثير في مجال الطاقة على مستوى العالم.

وخلال فترة عملها في أرامكو السعودية، قادت "شيلا" عدداً من المشاريع المبتكرة، بما في ذلك مشاركتها في قيادة فريق إنشاء شركة وصاية، وهي شركة تُعنى بإدارة الاستثمار العالمي، ومسؤولة عن استثمار صناديق التقاعد الخاصة بأرامكو السعودية.

وتَنسب "شيلا"؛ خبرتها في الشركة، إلى تطويرها القيادي الذي مرّ بمراحل في التمويل والاستثمار، وإدارة المخاطر، والتخطيط، واقتصاديات الطاقة.

وتتمتع "شيلا"؛ بشخصية متحمسة لتنمية المرأة وتمكينها، وبرز ذلك في أنشطة التنوّع والشمول في صناعة الطاقة.

ولذلك هي عضو في اللجنة التوجيهية للتنوّع والشمول بأرامكو السعودية، حيث تساعد في صياغة سياسات الشركة، وتدعم دخول مزيدٍ من النساء في الأدوار القيادية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري"

"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري"

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم