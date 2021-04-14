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"أمانة القصيم" تنفذ 2505 جولة على المنشآت التجارية والغذائية بأول أيام رمضان

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للتأكد من سلامة وحماية المتسوقين ومتابعة الامتثال للإرشادات والتدابير الاحترازية

نفذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة أمس، (2505) جولات رقابية شملت المنشآت التجارية والغذائية.

وتكثف أمانة المنطقة والبلديات خلال هذه المرحلة الجولات الرقابية الشاملة لسلامة وحماية المتسوقين من خلال متابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية للوقاية من (كوفيد-19).

ودعت أمانة القصيم المتسوقين إلى اختيار الوقت الأقلّ ازدحاماً وتحري التسوق الآمن خلال الشهر الفضيل، حيث تضمنت تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخراً السماح للمحال التجارية في مراكز التسوق والمولات بالعمل على مدى 24 ساعة لتقليل كثافة المتسوقين في أوقات الذروة، للمحافظة على صحة وسلامة الجميع.

وأهابت الأمانة الجميع بالمسارعة بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة للاشتراطات والبروتوكولات الصحية في المتاجر على الرقم "940".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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