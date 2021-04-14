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طواقم طبية وأحدث المعدات و7 عربات قولف.. "الهلال الأحمر" يباشر أعماله بالمسجد الحرام

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الفرق باشرت 15 حالة إسعافية أول أيام رمضان ونقلت بعض الحالات إلى مستوصفات "الحرم"

طواقم طبية وأحدث المعدات و7 عربات قولف..

باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي أعمالها في المسجد الحرام لموسم رمضان لهذا العام من خلال طواقم طبية وإسعافية مدرّبة يعملون في المراكز الإسعافية لتغطية أرجاء الحرم كافة على مدار الساعة مجهّزين بأحدث المعدات الإسعافية، منها ٧ عربات قولف صغيرة لنقل المرضى والمصابين من ساحات وأروقة المسجد الحرام.

ويشارك الطواقم الطبية ٥٧ متطوعاً ومتطوعة في الفترة المسائية يتمركزون في نقاط إسعافية في المسعى وفي مشاية باب السلام وباب الملك عبدالعزيز وباب أجياد وباب الملك فهد وفي التوسعة وفي مصليات النساء.

وباشرت الفرق الإسعافية الأساسية والتطوعية في أول أيام رمضان ١٥ حالة إسعافية جرى إسعافها في موقعها، ونقلت بعض الحالات إلى مستوصفات المسجد الحرام.

طواقم طبية وأحدث المعدات و7 عربات قولف..

طواقم طبية وأحدث المعدات و7 عربات قولف..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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