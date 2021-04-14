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صور مسرّبة تكشف تغييرات في "آيفون 13" المرتقب

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صور مسرّبة تكشف تغييرات في "آيفون 13" المرتقب صور مسرّبة تكشف تغييرات في "آيفون 13" المرتقب
حجم أصغر وترجيحات بتزويده بكاميرتين في الأمام

صور مسرّبة تكشف تغييرات في

كشفت صور مسرّبة لهاتف "آيفون 13" المرتقب، تفاصيل حول الشكل الجديد للهاتف، التي أبرزت تغيرات في شكل الهواتف التي تصنعها شركة "أبل" الأمريكية.

وبحسب مواقع تقنية مختصّة فقد طرأ تغييران ملحوظان في شكل الهاتف الذي تصنعه الشركة الأمريكية، حيث طال التغيير "النوتش" (notch)، وهو الجزء الأسود في أعلى واجهة الهاتف ويحتوي على الكاميرا والمستشعرات، مثل مستشعر الإضاءة ومايكروفون الصوت وغيرهما.

وبدأت شركة "أبل" في استخدام "النوتش" في هاتف "آيفون X" الذي أطلقته عام 2017، وفي النسخة المنتظرة، يبدو "النوتش" أصغر من النسخة السابقة، وفق موقع "سكاي نيوز عربية".

كما طالت التغييرات شكل توزيع الكاميرات الموجودة على ظهر الهاتف، وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن "أبل" قد تجعل الواجهة الأمامية للهاتف مزوّدة بكاميرتين أيضاً، فيما لم يُعرف شيءٌ حتى الآن عن التغييرات الداخلية في الهاتف، والمزايا الجديدة.

ورجّح موقع "mysmartprice" المتخصّص أن يكون حجم "آيفون 13" أصغر من النسخة السابقة "آيفون 12".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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