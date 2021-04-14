تركيا.. شركة أعلنت عن 300 وظيفة موسمية فتقدم لها 35 ألف طلب

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45 ألف خريج يبحثون عن وظائف سائقين وعاملي حدائق وموظفي مكاتب

في دلالة كبيرة على تأزم الحالة الاقتصادية في تركيا تلقت شركة شايكور (Çaykur) الوطنية للشاي، 35 ألفاً و412 طلب توظيف بعد إعلانها عن 300 وظيفة موسمية، فيما يعكس مشهد البطالة في البلاد.

وأعلنت الإدارة العامة لشركات الشاي (Çaykur) أنها ستقوم بتوظيف عمال في وظائف موسمية داخل 6 مصانع لإنتاج الشاي.

ونتيجة لتقدم نحو 35 ألفاً و412 شخصاً لهذا العدد المحدود من الوظائف تم إجراء قرعة داخل صالة يني شهير الرياضية المغطاة في ريزا وفق صحيفة زمان التركية.

وفي شأن متصل تلقت مؤخراً بلدية أضنة 52 ألف طلب توظيف من بينهم 45 ألفاً من خريجي الجامعات، لشغل 200 فرصة عمل في وظائف سائق شاحنة وموظف مكتبي وعامل بالحدائق العامة.

وعلق رئيس بلدية أضنة، زيدان كارالار، قائلاً: “للأسف هذا هو الوضع الذي بلغته البلاد. هذه البطالة تسحق البلديات. هذه هي المرحلة التي ستبلغها البلاد عند إقامة هذا الكم من الجامعات وعدم توفير مجالات عمل وفقاً لعدد خريجيها. الشباب عاجز ولا يسعه فعل شيء. نحن نعمل على مد اليد إليهم كلما كان هذا ممكناً، لكن يصبح الأمر صعباً عند مرحلة ما. هذا الوضع يسحقنا أيضاً كبلديات”.

وتشير الإحصاءات الرسمية المعلنة مؤخراً إلى أن تعداد البطالة في تركيا يبلغ 4 ملايين و61 ألف شخص.