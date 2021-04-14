وزير الخارجية التركي يتحدث عن مرحلة جديدة مع مصر: زيارات متبادلة قريباً

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"أوغلو": سنشهد اجتماعات لمساعدي وزيري الخارجية والدبلوماسيين وتعيين سفير

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الأربعاء عن بداية مرحلة جديدة بين تركيا ومصر، ويمكن أن تكون هناك زيارات متبادلة في الفترة المقبلة.

جاء ذلك في معرض تصريحات أدلى بها تشاووش أوغلو للصحفيين اليوم الأربعاء تعليقاً على تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره المصري سامح شكري.

وقال تشاووش أوغلو وفق روسيا اليوم إن "عهداً جديداً يبدأ في العلاقات مع مصر، وستحدث زيارات متبادلة، وسيكون هناك اجتماع مع مصر على مستوى مساعدي وزيري الخارجية والدبلوماسيين وسيتم تعيين سفير".

وأضاف أن موعد ذلك لم يتحدد بعد و"يمكننا مناقشته في المرحلة المقبلة".