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"سامسونغ الهندسية" تبني مصنعاً في بقيمة 650 مليون ريال

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"سامسونغ الهندسية" تبني مصنعاً في السعودية بقيمة 650 مليون ريال "سامسونغ الهندسية" تبني مصنعاً في بقيمة 650 مليون ريال
يونهاب: سيكتمل بناؤه في 2024.. وينتج 840 ألف طن من "البروبلين"

أعلنت شركة "سامسونغ للهندسة"، اليوم الأربعاء، توقيع صفقة بقيمة 650 مليون دولار، لبناء مصنع للبتروكيميائيات في المملكة العربية .

وأشارت الشركة إلى أنه تم إبرام الصفقة بين "سامسونغ للهندسة"، وهي وحدة لإنشاء المصانع تابعة لمجموعة "سامسونغ"، والشركة المتقدمة للاستثمار العالمي "أجيك"، التابعة للشركة المقدمة للبتروكيميائيات، وفق وكالة "يونهاب" الكورية.

وسيتم بموجب هذه الصفقة، بناء مصنع نزع الهيدروجين من البروبان (PDH) لإنتاج مادة البروبلين، والمرافق في المنطقة الصناعية الثانية في مدينة الجبيل الصناعية، فيما من المتوقع أن يكتمل بناء المصنع عام 2024.

كما أنه يتوقع أن ينتج المصنع حوالي 840 ألف طن من البروبلين سنوياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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