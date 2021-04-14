أخبار عاجلة

كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض -
أزمة "الرقائق" تضرب "ميتسوبيشي" بقوة والشركة ترد بخفض إنتاجها -
بعد القرار السعودي.. "التنفيذيين اللبنانيين" يدين انفلات المعابر داعياً لـ 4 إجراءات عاجلة -
عدم الالتزام بدفع النفقة و"الهلال الأحمر".. لجان الشورى تدرس عدداً من التقارير الحكومية -
النفط مستقر رغم ضغط "جحيم كورونا" في الهند -
جامعة الباحة: أكثر من 1950 اختباراً عن بُعد لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة -
جولات وتوعية و"تبصرة".. 120 موظفاً في مهام ميدانية داخل الحرم -
شاهد.. "تويوتا" تُعيد العلامة "كراون" إلى الواجهة بسيارة SUV عائلية -
شاهد من صحن الحرم.. لوحة يرسمها معتمرون عنوانها روحانية واحترازات -
بيئة مكة تحتفي بيوم الطبيب البيطري.. الغامدي: أبطال في خط الدفاع الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية على الرياض والشرقية والمرتفعات

Print
طقس اليوم: هطول أمطار رعدية على الرياض والشرقية والمرتفعات طقس اليوم: هطول أمطار رعدية على الرياض والشرقية والمرتفعات
مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية على الرياض والشرقية والمرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي الرياض والشرقية، كذلك على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض

كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض

أزمة "الرقائق" تضرب "ميتسوبيشي" بقوة والشركة ترد بخفض إنتاجها

أزمة "الرقائق" تضرب "ميتسوبيشي" بقوة والشركة ترد بخفض إنتاجها

بعد القرار السعودي.. "التنفيذيين اللبنانيين" يدين انفلات المعابر داعياً لـ 4 إجراءات عاجلة

بعد القرار السعودي.. "التنفيذيين اللبنانيين" يدين انفلات المعابر داعياً لـ 4 إجراءات عاجلة

عدم الالتزام بدفع النفقة و"الهلال الأحمر".. لجان الشورى تدرس عدداً من التقارير الحكومية

عدم الالتزام بدفع النفقة و"الهلال الأحمر".. لجان الشورى تدرس عدداً من التقارير الحكومية