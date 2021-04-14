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كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض
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السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
أزمة "الرقائق" تضرب "ميتسوبيشي" بقوة والشركة ترد بخفض إنتاجها
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السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
بعد القرار السعودي.. "التنفيذيين اللبنانيين" يدين انفلات المعابر داعياً لـ 4 إجراءات عاجلة
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السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
عدم الالتزام بدفع النفقة و"الهلال الأحمر".. لجان الشورى تدرس عدداً من التقارير الحكومية
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السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
النفط مستقر رغم ضغط "جحيم كورونا" في الهند
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السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
جامعة الباحة: أكثر من 1950 اختباراً عن بُعد لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة
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السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
جولات وتوعية و"تبصرة".. 120 موظفاً في مهام ميدانية داخل الحرم
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السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
شاهد.. "تويوتا" تُعيد العلامة "كراون" إلى الواجهة بسيارة SUV عائلية
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السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
شاهد من صحن الحرم.. لوحة يرسمها معتمرون عنوانها روحانية واحترازات
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السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
بيئة مكة تحتفي بيوم الطبيب البيطري.. الغامدي: أبطال في خط الدفاع الأول
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السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
أكثر من 70 طائرة ومروحية عسكرية تشارك في بروفة العرض العسكري في موسكو
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 14 أبريل 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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