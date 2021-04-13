أخبار عاجلة

أزمة "الرقائق" تضرب "ميتسوبيشي" بقوة والشركة ترد بخفض إنتاجها -
بعد القرار السعودي.. "التنفيذيين اللبنانيين" يدين انفلات المعابر داعياً لـ 4 إجراءات عاجلة -
عدم الالتزام بدفع النفقة و"الهلال الأحمر".. لجان الشورى تدرس عدداً من التقارير الحكومية -
النفط مستقر رغم ضغط "جحيم كورونا" في الهند -
جامعة الباحة: أكثر من 1950 اختباراً عن بُعد لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة -
جولات وتوعية و"تبصرة".. 120 موظفاً في مهام ميدانية داخل الحرم -
شاهد.. "تويوتا" تُعيد العلامة "كراون" إلى الواجهة بسيارة SUV عائلية -
شاهد من صحن الحرم.. لوحة يرسمها معتمرون عنوانها روحانية واحترازات -
بيئة مكة تحتفي بيوم الطبيب البيطري.. الغامدي: أبطال في خط الدفاع الأول -
رئيس وزراء إثيوبيا يتهم جهات خارجية بإحداث الفوضى: ملء سد النهضة في موعده -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

العثور على جثة وزير في "حكومة الإنقاذ السورية" بعد أيام على اختطافه

Print
العثور على جثة وزير في "حكومة الإنقاذ السورية" بعد أيام على اختطافه العثور على جثة وزير في "حكومة الإنقاذ السورية" بعد أيام على اختطافه

جي بي سي نيوز :- اغتال مجهولون وزير التعليم العالي والبحث العلمي في "حكومة الإنقاذ السورية" التي تعمل ضمن مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقا).

ونشرت الوزارة بيان تعزية عبر حسابها في تويتر قالت فيه إن "فايز الخليف" اغتالته "أيادي الغدر الآثمة" دون أن تحدد المقصود بالضبط.

وكان الخليف اختفى في 3 من أبريل الجاري لدى خروجه من منزله في حي الضبيط في مدينة إدلب، قبل العثور على جثته اليوم على أطراف بلدة التوامة في ريف حلب الغربي، وذكرت بعض وسائل الإعلام السورية أنه تعرض للتعذيب قبل قتله.

وحسب موقع الوزارة في الإنترنت فقد شغل الخليف منصب وزير الزراعة سابقا، وهو من مواليد عام 1982 في قرية الرصافة شرق سراقب.

حاصل على الإجازة في الاقتصاد الزراعي عام 2006 من جامعة حلب.

حاصل على دكتوراه الفلسفة في تحليل متبقيات المبيدات قسم الحشرات والمبيدات من كلية الزراعة في جامعة القاهرة عام 2015.

كان محاضرا في معهد التكنولوجيا الزراعية في جامعة إدلب غام 2015 و 2016 قبل أن يكلف وزيرا للزراعة في حكومة الإنقاذ السورية.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالتفاصيل.. هكذا يبسط حزب الله دويلته ويمدد اقتصاده

بالتفاصيل.. هكذا يبسط حزب الله دويلته ويمدد اقتصاده

لاستخدامها غازات سامة.. سوريا تفقد حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

لاستخدامها غازات سامة.. سوريا تفقد حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

حزب الله يستعد لسيناريو انهيار في لبنان عبر تخزين مواد غذائية ونفطية

حزب الله يستعد لسيناريو انهيار في لبنان عبر تخزين مواد غذائية ونفطية

تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن