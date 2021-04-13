"التجارة" تحذر من التعامل مع منشآت تدعي حفر آبار مياه خارج المملكة

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الجهة المخولة بالعمل الخيري خارج السعودية هي مركز الملك سلمان للإغاثة

حذرت وزارة التجارة من التعامل مع منشآت تدعي حفر آبار مياه خارج المملكة.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: رصدت الوزارة منشآت تجارية تدعو لجمع أموال مقابل حفر آبار مياه خارج المملكة، وتدّعي أنها مرخصة من وزارة التجارة.

وأضافت: نحذّر من التعامل مع هذه المنشآت والتي أحيلت للجهات المختصة، ونؤكد أن الجهة المخولة بالعمل الخيري خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة أو منصة "إحسان" الوطنية.وزارة التجارة