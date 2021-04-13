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"ورتِّل القرآن".. برنامج رمضاني من تقديم القارئ فارس بدر جمال

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"ورتِّل القرآن".. برنامج رمضاني من تقديم القارئ فارس بدر جمال "ورتِّل القرآن".. برنامج رمضاني من تقديم القارئ فارس بدر جمال
استقبال اتصالات المستمعين لتصويب تلاواتهم وتصحيحها

تبث إذاعة ألف ألف FM البرنامج القرآني المباشر "ورتِّل القرآن" يوميًّا خلال شهر رمضان المبارك.

ويقوم على إعداد وتقديم البرنامج عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز المشرف التعليمي بجمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن بجدة المجاز بالسند المتصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، القارئ فارس بدر جمّال.

وتعتمد فكرة البرنامج على اختيار مقدم البرنامج مقطعًا من آيات قرآنية في كل حلقة، يقرؤه قراءة نموذجية، وبعدها يتم استقبال اتصالات المستمعين لتصويب تلاواتهم وتصحيحها، وإيضاح أحكام التجويد الموجودة في الآيات.

ويُبث البرنامج الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوميًّا في رمضان على الهواء مباشرة، وتوجد جوائز يومية لأفضل التلاوات.

وهناك برنامج قرآني آخر مسجَّل للمقدم نفسه، اسمه "ليدّبروا آياته"، يتحدث فيه عن أهمية تدبّر القرآن مستشهدًا بآياتٍ يتدبّرها في ثنايا الحلقة، ويُبث في الأوقات الآتية: الساعة الـ١١:٥ صباحًا، والـ٤:١٠ عصرًا، وبعد المغرب، والساعة الـ٢:١٠ صباحًا.البرنامج القرآني المباشر ورتِّل القرآن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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