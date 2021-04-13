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أمير حائل: مسابقة الملك لحفظ القرآن ترسيخ لنهج المملكة في رعاية كتاب الله

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أمير حائل: مسابقة الملك لحفظ القرآن ترسيخ لنهج المملكة في رعاية كتاب الله أمير حائل: مسابقة الملك لحفظ القرآن ترسيخ لنهج المملكة في رعاية كتاب الله
نوه بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في تنظيمها وفق البروتوكولات الصحية

أمير حائل: مسابقة الملك لحفظ القرآن ترسيخ لنهج المملكة في رعاية كتاب الله

أكد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير مـــنـــطـقـة حــائــــل، أن الاهتمام بكتاب الله من أولويات ولاة أمر هذه البلاد وفي مقدمتها، مشيرًا إلى أن ما يوليه سيدي خادم الحرمين الشريفين من اهتمام وعناية ما هو إلا ترسيخ لنهج المملكة منذ عهد المؤسس في الرعاية والاهتمام بكتاب الله، والعناية بحفظه وتجويده وتفسيره، وتشجيع النشء على الإقبال عليه حفظًا وأداءً، وتجويدًا وتفسيرًا.

جاء ذلك في تصريحه بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتراضياً وفق البروتوكولات الصحية لمنع تفشي .

وقال الأمير "عبدالعزيز": المملكة العربية منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، حملت على عاتقها خدمة القرآن الكريم وتعليمه ونشره، ورسخت جل اهتماماتها لكتاب الله العظيم الذي جمع الخير كله، واستحق مَن تعلمه أن يحظى بالخيرية، فهو دليلنا وهادينا إلى ما فيه خير دنيانا وآخرتنا.

وقدم شكره للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما تقوم به من ترتيبات جيدة وتنظيم متقن لهذه المسابقة العزيزة على قلوبنا جميعًا.أمير مـــنـــطـقـة حــائــــل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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