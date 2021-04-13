أخبار عاجلة

مركبة دراغون كرو تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية -
رئيس وزراء إثيوبيا يتهم جهات خارجية بإحداث الفوضى: ملء سد النهضة في موعده -
الأرصاد: استعدوا للرياح والأتربة ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة -
من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية" -
20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين -
أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين -
الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي -
إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً -
فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن! -
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التقاعد" توقع اتفاقية استثمارية مع شركة "قطاف"

Print
"التقاعد" توقع اتفاقية استثمارية مع شركة "قطاف" "التقاعد" توقع اتفاقية استثمارية مع شركة "قطاف"
لتأجير أصول عقارية عائدة للمؤسسة لمدة 25 سنة

وقّعت المؤسسة العامة للتقاعد، اتفاقية استثمارية لتأجير أصول عقارية عائدة للمؤسسة لصالح إحدى شركات الاستثمار والتطوير العقاري.

ونصت الاتفاقية التي وقّعها محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، ورئيس مجلس إدارة شركة قطاف للاستثمار والتطوير العقاري خالد بن أحمد السعيد، على تأجير سبع أراضي تجارية مملوكة للمؤسسة، الواقعة في مدينة الرياض على الشريط التجاري للطريق الدائري الشرقي بحي الحمراء لشركة قطاف للاستثمار والتطوير العقاري لمدة 25 سنة ميلادية.

وعبّر محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عن سعادته بهذه الاتفاقية الاستراتيجية للمؤسسة لما ستحقق منها من عوائد ستكون رافداً مالياً لاستثمارات المؤسسة، مؤكداً حرص المؤسسة على الاستثمار الأمثل لمواردها المالية وأصولها العقارية.

وتأتي الاتفاقية في سياق تحقيق استراتيجية التقاعد 2023 التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية من خلال استغلال الفرص الاستثمارية وتنويعها بالشراكة مع القطاع الخاص، وبما يتواءم مع التزام المؤسسة بتعظيم العوائد الاستثمارية والموارد المالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيس وزراء إثيوبيا يتهم جهات خارجية بإحداث الفوضى: ملء سد النهضة في موعده

رئيس وزراء إثيوبيا يتهم جهات خارجية بإحداث الفوضى: ملء سد النهضة في موعده

من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية"

من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية"

20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين

20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين

أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين

أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين