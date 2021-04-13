مركز الأمير سلطان للقلب ينظّم المؤتمر الأول لتصوير القلب المتقدم

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حظي بمشاركة نخبة من أطباء القلب العالميين والمحليين

نظّم مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة المؤتمر الافتراضي الأول لتصوير القلب المتقدم خلال الفترة من 20 إلى 21 شعبان 1442هـ الموافق من 2 إلى 3 أبريل 2021م.

وقالت استشارية القلب بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتورة سمية الهلالي: المؤتمر حظي بمشاركة نخبة من أطباء القلب العالميين والمحليين من مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة ومستشفيات المملكة الأخرى المتخصصين في التصوير المتقدم للقلب.

وشهد المؤتمر مناقشة أحدث ما توصل إليه العلم الحديث في تشخيص القلب المتقدم لتحقيق الدقة التشخيصية لكل أمراض القلب.