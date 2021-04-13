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"الصندوق العقاري" يُعلن عن أوقات عمل الفروع ومركز الاتصال الموحد

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وفّر الخدمات الإلكترونية لإنهاء إجراءات "القرض المدعُوم" دون التقيد بالزمان والمكان

أعلن صندوق التنمية العقارية عن أوقات عمل الفروع في كافة مناطق المملكة ومركز الاتصال الموحد(199088) خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، أن جميع الفروع بمناطق المملكة تعمل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، بينما فرع الرياض وجدة والدمام تعمل من الساعة 10 صباحاً وحتى الخامسة مساءً، مشيراً إلى أن فرع مدينة الرياض والدمام وجدة تعمل خلال أيام الجمعة والسبت من الساعة الواحدة مساءً وحتى الرابعة مساءً.
وأضاف العصيمي أن مركز الاتصال الموحد (199088) يستقبل استفسارات مستفيدي القرض العقاري المدعُوم يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 5مساءً ومن الساعة 9 مساءً حتى الساعة 2 صباحاً، مبيناً أن قنوات التواصل الاجتماعي مهيأة للرد والإجابة على مدار الساعة.
وبين المتحدث الرسمي أن الصندوق وفّر أكثر من 43 خدمة إلكترونية إضافة إلى منصة وتطبيق المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية تتيح لمستفيدي برنامج "سكني" والصندوق العقاري الاستعلام عن "القرض المدعُوم" وإنهاء إجراءات الحصول عليه بشكل ذاتي وإلكتروني وبكل يسر وسهولة دون التقيد بالزمان والمكان، مشيراً إلى أن الفروع تستقبل المراجعين وفق مواعيد مجدولة من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.
الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية يؤكد استمرارية تقديم الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري مدعُوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% لمستفيدي برنامج "سكني" والصندوق العقاري لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء والبناء الذاتي، حيث مكّن "القرض المدعُوم" منذ انطلاقه في يونيو 2017 حتى نهاية العام 2020 أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك المسكن الملائم، بالشراكة مع القطاع الخاص من الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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