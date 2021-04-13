"الوطني للمسؤولية الاجتماعية"و "برنامج ريالي " يطلقان مبادرة 30*30

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30 دورة وورشة عمل طوال أيام الشهر المبارك بشعار "الادخار في رمضان"

يطلق المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية وبالشراكة الإستراتيجية مع شركة سدكو القابضة، ممثلة في برنامج ريالي للوعي المالي، مبادرة هي الأولى من نوعها في شهر رمضان المبارك 1442هـ بعنوان " 30 x 30" ادخارك أمان في شهر رمضان، من الإسراف إلى الادخار.

والبرنامج عبارة عن حلقات تثقيفية توعوية تقدم كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك بشكل تفاعلي لا تتجاوز 30 دقيقة على مدى 30 يوماً من رمضان وبشكل مباشر عبر عدة منصات مثل ( يوتيوب – بيريسكوب – zoom ) ومن خلال مدربين معتمدين في هذا المجال تم اختيارهم بشكل دقيق، بالإضافة إلى تسجيل عدد من الحلقات الخاصة " بودكاست " من خلال استوديوهات مصممة بهوية المبادرة واستضافة عدد من المتخصصين في الادخار والاستثمار للتحدث حول الموضوعات التي تساعد على نشر ثقافة إدارة المال.

ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي المالي وثقافة الادخار بين أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين في هذا الشهر الفضيل، ليتمكنوا من ضبط ميزانياتهم وإدارة أموالهم بالشكل السليم وكيفية الادخار والاستثمار الأمثل منها على المدى القريب والبعيد.

وتشمل المبادرة تنفيذ 30 لقاء مباشراً مع المدربين والخبراء، ويتم تقسيمها على النحو التالي (10 حلقات في إدارة الميزانية - 10 حلقات في ثقافة الادخار - 10 حلقات في إدارة المدخرات واستثمارها ) وتسجيل عدد 4 حلقات " بودكاست " مع عدد من المتخصصين والخبراء في مجال الوعي المالي وثقافة الادخار، ونشر حلقة بودكاست أسبوعياً، كما سيتم تجهيز الغرف الافتراضية في منصة ZOOM لتتسع لعدد 5٫000 مشارك في اللقاء الواحد، بالإضافة إلى بثها مباشرة عبر منصات اليوتيوب والبيرسكوب عبر منصات التواصل الاجتماعي، والإعلان يومياً عن الحلقات من خلال حسابات التواصل الاجتماعي وعبر الحسابات المؤثرة على تويتر؛ لضمان أكبر عدد من المستفيدين، حيث ستتيح المبادرة التعرف على أهم البرامج الادخارية وسبل استغلالها بالشكل الصحيح والانطلاق إلى الاستثمار وتنمية الأموال بعيداً عن الإسراف والتبذير والذي يكاد أن يصبح عادة لدى المجتمع.



ويهدف المركز الوطني وبدعم من سدكو القابضة من خلال هذه المبادرة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الادخار وتنمية المال وتكوين عادة سنوية معاكسة لما يتم عليه في رمضان من كل عام والتخفيف من الهدر ونحوه، كما سيتم في هذه المبادرة تسليط الضوء على جهود حكومة المملكة في دعم مثل هذا التحول إنطلاقاً من أحد أهم أهداف رؤية 2030 والتي تنص على رفع نسبة الادخار لدى المجتمع السعودي من 6% حتى 10%



وجاءت شراكة سدكو القابضة الإستراتيجية ممثلة في برنامج ريالي للوعي المالي لهذه المبادرة ومتوافقة مع رؤية الشركة في أن تكون الشركة الرائدة في المساهمة بالبرامج الاجتماعية عبر تقديم برامج مبتكرة ومؤثرة ومتجددة وغير ربحية، تدعم تنمية الوطن وتعزز مسيرة الشركة المجتمعية، وتماشياً مع رؤيته الداعمة لشبابنا الواعد ومجتمعنا السعودي.



جدير بالذكر أن برنامج “ريالي” للوعي المالي هو أحد أهم البرامج التي أطلقتها سدكو القابضة ضمن مبادراتها الاجتماعية، ويهدف البرنامج لتعزيز الوعي المالي لدى المجتمع وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة التي تمكنهم من مواجهة مسؤولياتهم المالية، كما يهدف إلى توعية المجتمع بمبادئ التخطيط المالي وإعداد الميزانيات وغرس ثقافة الادخار والاستثمار وحسن التعامل مع القروض المالية، وتزويدهم بالأدوات التي تعينهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة تمكنهم من عيش حياة كريمة.

