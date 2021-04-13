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أستون فيلا يفتقد لخدمات المصري "تريزيغيه ".. حتى نهاية الموسم

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أصيب أمام ليفربول بقطع في الرباط الصليبي

أستون فيلا يفتقد لخدمات المصري

قال أستون فيلا، إن لاعب فريقه الكروي الأول المصري محمود حسن "تريزيغيه"، سيخضع لعملية جراحية في ركبته اليسرى بعد تعرضه لإصابة في مباراة ليفربول السبت الماضي، ما سيحتم غيابه عن بقية الموسم الحالي.


وأضاف أستون فيلا في بيان "سيخضع تريزيغيه لعملية جراحية قبل أن يبدأ فترة إعادة التأهيل".

وبحسب (أ ف ب ) اضطر الدولي المصري (26 عاماً و48 مباراة دولية)، إلى مغادرة ملعب مباراة أستون فيلا وليفربول (1-2) في المرحلة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، باكياً بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتألق "تريزيغيه"، في عامه الأول مع فيلا، بتسجيله 7 أهداف وتمريره 3 كرات حاسمة في 41 مباراة، إلا أنه فشل في المتابعة بالزخم ذاته في هذا الموسم، بعدما اضطر للغياب لفترة شهرين بسبب إصابة في الرأس، ثم بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا، قبل أن يستعيد ثقة مدربه دين سميث، الذي أشركه أساسياً أربع مرات في مبارياته الخمس الأخيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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