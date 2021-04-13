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جدة.. إغلاق مستودع وضبط 20 ألف كغم منتجات غذائية مخالفة ومنتهية الصلاحية

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جدة.. إغلاق مستودع وضبط 20 ألف كغم منتجات غذائية مخالفة ومنتهية الصلاحية جدة.. إغلاق مستودع وضبط 20 ألف كغم منتجات غذائية مخالفة ومنتهية الصلاحية
الغذاء والدواء: عمليات الرصد والتقصي قادت مفتشيها لضبط عدد من المخالفات داخله

جدة.. إغلاق مستودع وضبط 20 ألف كغم منتجات غذائية مخالفة ومنتهية الصلاحية

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً مخالفاً في جدة يخزن قرابة 20 ألف كغم من المنتجات الغذائية المخالفة ومنتهية الصلاحية يتم طحنها وخلطها وتعبئتها في ظروف غير مناسبة.


وأوضحت الغذاء والدواء أن عمليات الرصد والتقصي قادت مفتشيها لضبط عدد من المخالفات في المستودع منها خلط وتعبئة بهارات متنوعة واستخدام منتجات أولية منتهية الصلاحية، إضافة إلى مزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم تطبيق أدنى متطلبات الاشتراطات الفنية والصحية، واستخدام أكياس للتعبئة لا تحمل بيانات غذائية، مع عدم تطبيق ممارسات التخزين الجيدة، وعشوائية التخزين.


وأكدت الهيئة أنه تم إغلاق المستودع وحجز كميات البهارات واستدعاء مالك المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة، وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية والتي تصل عقوباته إلى مليون ريال بالإضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى 180 يوماً.


ودعت الهيئة للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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