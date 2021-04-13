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هيئة قناة السويس تتحفظ على الباخرة "إيفر جيفن" بسبب المماطلة في "التعويضات"

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هيئة قناة السويس تتحفظ على الباخرة "إيفر جيفن" بسبب المماطلة في "التعويضات" هيئة قناة السويس تتحفظ على الباخرة "إيفر جيفن" بسبب المماطلة في "التعويضات"
تسبّبت في أضرار كبيرة.. الحادث الذي عطل المجرى الملاحي في القناة لمدة 6 أيام

هيئة قناة السويس تتحفظ على الباخرة

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، بشكل رسمي، التحفظ على السفينة "إيفر جيفن"، بمنطقة البحيرات بالإسماعيلية، بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة في دفع التعويضات.

وأعلن الفريق أسامة ربيع؛ رئيس هيئة قناة السويس، أن نتائج التحقيقات بشأن جنوح السفينة "إيفر جيفن" سيتم الإعلان عنها الخميس المقبل.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، وفق صحيفة "اليوم السابع" القاهرية، إلى أن قرار التحفظ على السفينة لا يعني وقف المفاوضات لإنهاء الأزمة.

ووفق "اليوم السابع"، قال ربيع؛ إن قناة السويس عرضت على السفينة التي تحمل علم بنما قرابة 900 مليون دولار كتعويض، لكن الشركة المستأجرة للسفينة، تفاصل في 90% من قيمة المبلغ المطروح كتعويض عن الحادث، الذي عطل المجرى الملاحي في القناة لمدة 6 أيام، والأضرار التي لحقت بالقناة، إضافة إلى تكلفة تعويم السفينة.

وبناءً على ذلك، أكّد ربيع؛ أن المحكمة الاقتصادية في الإسماعلية أصدرت قراراً بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين دفع التعويضات، ومنع الشركة المستأجرة للسفينة من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس.

من جهة أخرى، أكّد الفريق ربيع؛ أن حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة منذ تعويم السفينة، وشهدت القناة يوم الخميس الماضي عبور 84 سفينة بإجمالي حمولات يبلغ 6.1 مليون طن كأكبر حمولة وعدد سفن تعبر القناة في يوم واحد فقط في تاريخ قناة السويس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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