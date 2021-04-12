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"موبايلي" تهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

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"موبايلي" تهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك "موبايلي" تهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك
البدران ثمّن توجيهاتها الكريمة باتخاذ الإجراءات الوقائية

رفع المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران؛ الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، باسمه وباسم العاملين في الشركة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظهما الله- وجميع أفراد الشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.

وأشاد المهندس البدران؛ بحرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، على سلامة الجميع، مثمّناً توجيهاتهما الكريمة باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وتوفير لقاحات كورونا للمواطنين والمقيمين سواء لتعود الحياة طبيعية، بإذن الله، مضيفاً: "أثبتت المملكة أن سلامة الإنسان أول اهتماماتها، وأن القيادة لا تتوانى في دعم كل ما يُسهم في صحة الجميع، ولذلك تمكنت المملكة -بفضل الله- ثم بتخطيط قيادتها من تقليل الآثار المترتبة على جائحة كورونا والتغلب عليها".

وذكّر البدران؛ أن دخول الشهر الكريم فرصة عظيمة لنستذكر نعمة الأمن والأمن في البلاد، وأن نستذكر ما يقدمه أبطال الصحة وأبطال الحد الجنوبي من تضحيات عظيمة، وأن يحفظ المملكة قيادة وشعباً وأن يمدها بمزيدٍ من العون والتأييد والتوفيق والسداد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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