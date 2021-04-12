للعام الثامن على التوالي.. "سعادة أهالينا" و"إفطارك علينا" توزع 18 ألف وجبة

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في 3 مدن من خلال سلسلة من المبادرات التطوعية تلائم شهر رمضان الكريم

بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، تطلق برامج البنك الأهلي السعودي للمسؤولية المجتمعية (أهالينا)، حملتها السنوية "سعادة أهالينا" في ثلاث مدن بالمملكة هي الرياض وجدة والدمام؛ من خلال سلسلة من المبادرات التطوعية التي تتلاءم طبيعتها مع الشهر الفضيل، بالإضافة إلى مبادرة "إفطارك علينا" التي ستنطلق يوميًّا طيلة شهر رمضان المبارك للعام الثامن على التوالي.

وسيتم تنفيذ المبادرة بالشراكة مع بنش مارك وبانوراما إف إم، بتوزيع 18 ألف وجبة في المدن الرئيسية الثلاث بواقع 200 وجبة يوميًّا في كل مدينة على العابرين في إشارات المرور، وعلى منازل المستفيدين من خلال توصيلها إلى دور الأيتام ودور المسنين والأربطة التي تسكنها الأسر المتعففة، وسكن عمال النظافة، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في كل مراحل التجهيز والتغليف والتوزيع حسب ما تفتضيه المرحلة الحالية لتفادي انتشار فيروس كورونا، واستمرار هذا العمل الخيري بمواصفات ومعايير تتوافق مع التعليمات الصحية.

وتُعد مبادرة "إفطارك علينا" إحدى المبادرات الاجتماعية التي لاقت نجاحًا كبيرًا خلال الأعوام السابقة، كونها تحمل رسالة اجتماعية سامية تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل الخيري والاجتماعي بين أوساط المجتمع المختلفة.

وستنفذ برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية المرحلةَ الأولى من حملة "سعادة أهالينا"، والتي تشمل 6 مبادرات موجهة جميعها لعدد من فئات المجتمع، بالتعاون مع عدد من الجمعيات والمراكز الخيرية، وتشمل البرامج توزيع كسوة العيد عبر قسائم شرائية، وسلال غذائية تضم نحو 14 صنفًا من السلع الرئيسية والمواد الغذائية وعدد من الخدمات الجديدة للفئات المستفيدة،، بالإضافة إلى الاحتفال الذي يتم التحضير له بالتزامن مع منتصف شهر رمضان المبارك (قرقيعان) في المنطقة الشرقية، مع توزيع هداياه على الأطفال، وكذلك توزيع سجاد الصلاة المصنوع بطريقة صديقة للبيئة وكمامات ومعقمات على عدد من المساجد.

وتستمر هذه المرحلة من حملة "سعادة أهالينا" طوال شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك؛ بهدف نشر قيم السعادة والإخاء والترابط والتكافل المجتمعي، بمشاركة مئات المتطوعين من الشباب وموظفي البنك الأهلي السعودي؛ علمًا بأن الحملة ستستكمل المرحلة الثانية من أنشطتها ومبادراتها خلال العام الجاري لتغطية باقي مدن المملكة.

وفي هذا الصدد أكدت بسمة الجوهري رئيس دائرة المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي السعودي (أهالينا)، أن الحملة تحرص كل عام على أن تصل إلى مستحقيها بما يناسبهم، مع الالتزام هذا العام بكل الإجراءات والاشتراطات الاحترازية الصحية من حيث التعقيم والتباعد الاجتماعي والالتزام بالزي الموحد.

وأشارت "الجوهري" إلى أن مبادرة "سعادة أهالينا" تمكنت منذ انطلاقها في العام 2018م، من إنجاز العديد من الفعاليات والبرامج والحملات في أكثر من مدينة في أنحاء المملكة، بقيادة فِرَق العمل التطوعي من منسوبي البنك الأهلي السعودي؛ حيث تسعى الحملة لتقديم كل ما يفيد المجتمع، ويُدخل السعادة على قلوب عدد من الفئات الغالية على الجميع.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي السعودي هو أول جهة في القطاع الخاص تشجع منسوبيها على العمل التطوعي؛ حيث يمنح البنك موظفيه في حالة العمل التطوعي، ما يعادل 30 ساعة عمل مدفوعة الأجر سنويًّا.