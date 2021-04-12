شاهد.. أقدم إمساكية لشهر رمضان.. عمرها ٨٢ عامًا وكُتبت بخط اليد

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يحتفظ بها الباحث العمراني ضمن أرشيفه الخاص وجاءت على التوقيت الغروبي

حصلت "سبق" على أقدم إمساكية لشهر رمضان المبارك في تبوك ومكتوبة بخط اليد، نُشرت وعُمِل بموجبها في رمضان 1360هـ؛ إذ مضى عليها 82 عامًا، ونفذ هذه الإمساكية التي كتبها معلم مدرسة يعمل في المدرسة السعودية الابتدائية بمدينة تبوك في تلك الفترة.

ويروي الباحث التاريخي عبدالله العمراني لـ"سبق" أن المعلم اسمه عبدالحق سعد المكي، وقد أنجزها تحديدًا في يوم 29/ 8/ 1360هـ.

وبيّن العمراني الذي يحتفظ بهذه الوثيقة ضمن أرشيفه الخاص، أن المعلم قدّمها لقاضي تبوك حينها حسين عزي؛ حيث اعتمدها القاضي وكتب عليها "يجري العمل بمقتضاها والسير بموجبها لذا جرى نشرها"، وأصبحت تلك الوثيقة هي التوقيت الشرعي لإمساكية وإفطار شهر رمضان.

وأوضح العمراني أن الإمساكية جاءت على التوقيت الغروبي للأوقات الشرعية، ويعتمد هذا التوقيت على غروب الشمس وتظهر الإمساكية عبارة المدفع الأول، وهي تنبيه لموعد إعداد السحور؛ فيما يظهر أيضًا بها عبارة المدفع الثاني وهي تعني تنبيهًا للإمساكية.