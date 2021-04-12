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"الغذاء والدواء": خطة استثنائية لمراقبة المنتجات الأكثر استهلاكاً في رمضان

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"الغذاء والدواء": خطة استثنائية لمراقبة المنتجات الأكثر استهلاكاً في رمضان "الغذاء والدواء": خطة استثنائية لمراقبة المنتجات الأكثر استهلاكاً في رمضان
المفتشون زاروا 805 مستودعات ومراكز لتوزيع الأغذية منذ بداية شعبان

كثّفت الهيئة العامة للغذاء والدواء جولاتها التفتيشية على مصانع ومستودعات الأغذية في عددٍ من مناطق المملكة، مع التركيز على الأغذية التي يكثر استهلاكُها خلال شهر رمضان المبارك، ضمن خطة استثنائية تهدف إلى التأكّد من سلامة وتصنيع وتخزين ونقل تلك المنتجات.

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن مفتشيها زاروا منذ بداية شهر شعبان الجاري (805) مستودعات ومراكز لتوزيع الأغذية، تمّ إغلاق (17) منها، وضبط (906.487 كغم) من المواد الغذائية، كما شملت الزيارات (264) مصنع أغذية ومياه، جرى خلالها إيقاف خطَي إنتاج، وضبط (65.133 كغم).

وتهدف الخطة إلى التحقّق من التزام المنشآت الغذائية باشتراطات "الهيئة" ومطابقة ما يتم تصنيعه وتخزينه وتوزيعه باللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة بما يحقّق سلامة الغذاء، كما تشمل التأكّد من سلامة وتصنيع وتخزين ونقل تلك المنتجات حتى وصولها إلى منافذ البيع.

وتتضمن الخطة القيام بجولات تفتيشية خلال وخارج فترة العمل الرسمي طوال أيام الأسبوع، وستستمر الزيارات التفتيشية الميدانية خلال الشهر الكريم.

وأشارت "الهيئة" إلى أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع لها المتاح على نظامَي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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