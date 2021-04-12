أخبار عاجلة

الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي -
إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً -
فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن! -
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC -
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري" -
تدوينة لـ"إحسان" تكشف انتهاء معاناة 10 أسر سعودية في وقت قياسي -
"الحصيني" يرسم خريطة أمطار 24 ساعة قادمة.. متفاوتة مصحوبة بالبَرَد -
إلى رحاب "الأقصى".. 75 ألفاً يؤدون التراويح كاسرين التعنت الإسرائيلي -
اللوتس والفراولة وعيش السرايا .. افتكاسات جديدة في كنافة رمضان لهذا العام -
تسريبات عن مخطط لاستهداف المنطقة الخضراء في بغداد.. وواشنطن تقول إنها تراقب عن كثب الوضع في العراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. وفاة لاعب مغربي أثناء مباراة لكرة القدم

Print
فيديو.. وفاة لاعب مغربي أثناء مباراة لكرة القدم .. وفاة لاعب مغربي أثناء مباراة لكرة القدم
تدخّل الطاقم الطبي لإسعافه لكن الوقت لم يسعفهم

فيديو.. وفاة لاعب مغربي أثناء مباراة لكرة القدم

توفي أمس الأحد، لاعب فريق نجم الشباب البيضاوي المغربي لكرة القدم، رضى الساقي (21 عامًا) أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد ضيفه حسنية بنسليمان، لحساب الجولة الـ16 من بطولة الهواة.

وسقط "الساقي"، دون أن يحتك معه أي لاعب، بشكل مفاجئ في الدقيقة 30، بالقرب من نقطة منتصف الملعب، ورغم تدخل الطاقم الطبي لإسعاف اللاعب وإنقاذه؛ إلا أن الوقت لم يسعفهم؛ حيث لفظ اللاعب آخر أنفاسه عقب وصوله إلى المستشفى المحلي، حسب موقع " اليوم".

وخلّف هذا الحادث الأليم حزنًا كبيرًا في صفوف لاعبي الفريقين؛ حيث لم تكتمل المباراة.

ومن المنتظر أن يتم نقل جثمان الساقي من مستشفى بنسليمان إلى مدينة الدار البيضاء؛ حيث مسقط رأسه. الشباب البيضاوي المغربي لكرة القدم رضى الساقي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو غريب.. شاهد ما حدث في قطار بالصين

فيديو غريب.. شاهد ما حدث في قطار بالصين

فيديو غريب.. شاهد ما حدث في قطار بالصين

فيديو غريب.. شاهد ما حدث في قطار بالصين

بالفيديو "الداخلية في أسبوع".. ضربات أمنية ناجحة في معظم المناطق على أكثر من صعيد

بالفيديو "الداخلية في أسبوع".. ضربات أمنية ناجحة في معظم المناطق على أكثر من صعيد

الحريري في موسكو.. روسيا قلقة من الوضع السياسي في لبنان

الحريري في موسكو.. روسيا قلقة من الوضع السياسي في لبنان