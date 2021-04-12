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200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم "عن بُعد" بتعليم عسير

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200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم "عن بُعد" بتعليم عسير 200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم "عن بُعد" بتعليم عسير
خطة متكاملة تضمنت 800 مشرف ومشرفة بأكثر من 1300 مدرسة

200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم

يؤدي أكثر من 200 ألف طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني "عن بُعد" للعام الدراسي الجاري.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن الإدارة والمدارس التابعة لها، أعدت خطة متكاملة لأعمال الاختبارات عن بُعد، بمشاركة الإدارات ذات العلاقة ومكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس، تضمنت دعم الميدان التعليمي بـ800 مشرف ومشرفة للوقوف على سير الاختبارات في أكثر من 1300 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية تحتضن أكثر من 200 ألف طالب وطالبة؛ لافتًا إلى أنه تم تفعيل الهاتف الاستشاري من قِبَل وحدة الخدمات الإرشادية ومتابعة الحالات الفردية والخطط المقدمة للطلاب والطالبات، إضافة إلى إنشاء مركز إلكتروني لدعم الاختبارات ومعالجة الجوانب التقنية المتعلقة بها، عطفًا على المراكز داخل المدارس لدعم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

وأشار الجوني إلى أن عدد الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم لهذا العام 16912 طالبًا وطالبة يدرسون في الصف الثالث الثانوي.

وأضاف أن وعي الأسر وتجربتها الثرية في دعم أبنائها في عمليات التعليم عن بُعد؛ من شأنه الإسهام المباشر في نجاح الاختبارات النهائية؛ لا سيما وأنها استكمال لسلسلة من أعمال التقويم والتكليفات.الإدارة العامة للتعليم عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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