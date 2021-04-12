"الدعوة والإرشاد" بـ"الخميس" تستعد لإفطار أكثر من 45 ألف صائم خلال رمضان

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تستهدف العمالة في مقرات سكنهم مع الحرص على الالتزام بالتوجيهات الاحترازية

تستعد جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، بخميس مشيط للبرنامج التوعوي إفطار صائم ضمن مشروع (ابقَ آمنًا) الذي أطلقه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ضمن مبادرة "نشامى عسير"، والذي سينطلق بداية شهر رمضان المبارك، لإفطار أكثر من 1500 صائم يوميًّا، بتوزيع وجبة الإفطار الفردية على الجاليات في منازلهم وسكنهم، مع الأخذ بالاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، وتنفيذ توجيهات وزارة الموارد البشرية، ووزارة الصحة، والجهات المختصة.

وسيقوم فريق متخصص من الجمعية بالإرشادات والتوجيهات للجاليات بعدة لغات، وترجمتها لهم؛ للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح مدير الجمعية الشيخ عبدالكريم حسن آل مشهور، أن الجمعية تقوم بتوزيع وجبات الإفطار عبر خطط مدروسة، وزيارات محددة ومنسقة مسبقًا تستهدف العمالة في مقار سكنهم، مع الحرص على الالتزام بالتوجيهات الاحترازية، وأنظمة الدولة؛ للحفاظ على الأنفس البشرية من انتشار الأوبئة.

وبيّن "آل مشهور" أن الجمعية تعمل مع كل القطاعات الحكومية؛ لإنجاح العمل المؤسسي الخيري، الممثل في مشروع إفطار الصائم، وإيصاله إلى جميع المحتاجين في المحافظة.

وذكر "آل مشهور" أن برنامج إفطار الصائم لهذا العام، هو امتداد لنجاح المبادرة للعام الماضي؛ حيث بلغ عدد الوجبات الموزعة للعام المنصرم أكثر من (54.870) وجبة كما صاحبها برامج توعوية أمنية، وصحية للجائحة باللغات المختلفة.