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ألوان لغرفة نومك من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021

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تغيير لونها من أسرع الطرق في تجديدها وإعطائها روحاً مختلفة

ألوان لغرفة نومك من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021

تغيير لون غرفتك من أسرع الطرق في تجديدها وإعطائها روحاً مختلفة، وبإطلاقها كل سنة موضة ألوان جديدة تسعى دهانات الجزيرة لمساعدتك على اختيار اللون المناسب لك بألوان فاتنة وجذابة.

تضمنت موضة ألوان 2021 مجموعة غنية من الاختيارات الجذابة والمميزة، تتكون من 32 لوناً مقسمة إلى 4 أنماط تصميمية مختلفة لتناسب جميع الأذواق.

هنا تتعرّف على أهم الألوان التي يمكنك استخدامها في دهان غرفة نومك:

شوفان:

لون محايد، بسيط وسهل التناغم مع أغلب أنماط التصاميم، ويندرج ضمن مجموعة بسيط ملهم، وهو لون لا يتقادم بمرور الزمن وأغلب المصممين يفضلون استخدامه.

يتناسب مع جميع مساحات الغرف وتزداد توصية المصممين عليه في حال كانت الغرفة صغيرة وذات إضاءة طبيعية محدودة.

كلاسي:

من أفضل الألوان التي يُعتمد عليها لغرفة النوم. لون هادئ وبسيط ويمكنك استخدامه في أغلب أنماط التصاميم المختلفة، كما أنه يصنف من الألوان المحايدة التي يلجأ إليها كثير من المصممين الداخليين، لسهولة تجانسه مع مختلف أنواع الأثاث.

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كوكونت:

لون بسيط، منعش ومبهج، يستخدم في غرف النوم وغرف تبديل ملابس، ينسجم مع جميع أنماط التصاميم، ويضفي الجمال على المكان. لا يشد العين فيعطي المكان حرية في إبراز القطع الديكورية والأثاث.

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سكاي:

يعتبر هذا اللون من درجات اللون الأزرق الصريح، وهو أحد ألوان مجموعة استوائي فاخر، ويعتبر من الألوان الأكثر هدوءاً، كما يمكنك استخدامه كلون أساسي لكامل الغرفة.

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بيرثداي كيك:

قد يكون هو اختيارك الأفضل لغرفة نومك. لون هادئ وبسيط بالإضافة إلى تميزه بدرجة وردية فاتحة. مميز ببساطته مذهل بإشراقته.

يمكنك استخدام ألوان أخرى في نفس الغرفة مع لون بيرثداي كيك، فمثلاً تكون الواجهة بلون كوفي وباقي الجدران بلون بيرثداي كيك.

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فريش:

لون منعش بدرجة الأزرق المائل على درجة رمادية، وهو ضمن مجموعة ألوان نمط كلاسيكي ناعم المتكونة من 8 ألوان جذابة، ويصنفه المصممون الداخليون ضمن الألوان المحايدة، بسبب سهولة تجانسه مع ألوان الأثاث المختلفة.

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إمباير:

لون دافئ ويملأ المكان، وهو أحد ألوان مجموعة صناعي جريء في موضة ألوان 2021، وينصح باستخدامه في الغرف الطويلة أو ذات السقف العالي، وإذا كانت غرفتك تدخل عليها أشعة الشمس بشكل كبير أو كانت كمية الإضاءة على الجدران كثيرة، فهذا اللون هو خيارك الأنسب.

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ماتشا:

من أجل غرفة نوم بسيطة وتعكس الطبيعة بلون هادئ وملهم، اخترنا لون ماتشا أحد مجموعة ألوان كلاسيكي ناعم، واستلهمنا درجة اللون من أعشاب شاي الماتشا.

يتناسب مع الغرف الصغيرة وذات الإضاءة الطبيعية الخافتة.

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بريك يارد:

وهو أحد درجات الأحمر المائل للبني ليعكس شكل الطين والرمل، وهو أحد ألوان مجموعة صناعي جريء، وأكثر ما يتناسب معه هو الأثاث والديكور الجلدي، ليتناغم مع اللون بطريقة أنيقة وجذابة.

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أدفنتشر:

وهو ضمن مجموعة صناعي جريء، وأحد درجات اللون الأخضر المميز.

إذا كانت غرفة نومك هي مكان دراستك وإنهاء بعض أعمالك فهذا اللون هو المناسب لك، لتمكنه من دمج لون الطبيعة الخضراء بروح دافئة وثرية.

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بإمكانك اكتشاف كافة مجموعات موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021 ومشاركة لونك المفضل على حسابات دهانات الجزيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.دهانات الجزيرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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