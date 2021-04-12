أخبار عاجلة

تسريبات عن مخطط لاستهداف المنطقة الخضراء في بغداد.. وواشنطن تقول إنها تراقب عن كثب الوضع في العراق -
غموض سيد رجب فى لعبة نيوتن حديث الجميع..سبب غضب جمهور أرسنال -
كيف أعاد أحفاد الفراعنة كباش الكرنك بألوانها الزاهية ونقوشها الفرعونية؟ -
"مذبحة كاملة".. "كوفيد الفتاك" يجتاح أمريكا اللاتينية.. فقد أبويه وأخاه! -
ابتهالات بصوت الشيخ محمد البكرى -
يريفان.. مسيرة حاشدة إحياء لذكرى ضحايا مذبحة الأرمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فاز بجائزة "حمدان بن راشد".. أمير الرياض يُكَرّم طالبًا بـ"تعليم الزلفي"

Print
فاز بجائزة "حمدان بن راشد".. أمير الرياض يُكَرّم طالبًا بـ"تعليم الزلفي" فاز بجائزة "حمدان بن راشد".. أمير الرياض يُكَرّم طالبًا بـ"تعليم الزلفي"
استقبله وقدّم الشكر والتقدير لمحافظ الزلفي ولمدير التعليم على تشجيعهم

فاز بجائزة

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه في قصر الحكم، محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي ومدير التعليم محمد بن عبدالله الطريقي، والطالب سليمان بن نايف الفراج الحائز على جائزة مؤسسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز فئة الطالب المتميز في دورتها الثالثة والعشرين على مستوى دول الخليج العربي.

وقدّم أمير الرياض التهنئة للطالب، كما قدّم الشكر والتقدير لمحافظ الزلفي ولمدير التعليم على دعمهم وتشجيعهم؛ معربًا عن فخره واعتزازه بالمستوى المشرّف الذي ظهروا من خلاله وما أنجز من عمل مميز بدعم كريم واهتمام عالٍ من الرشيدة.

كما قدّم محافظ الزلفي ومدير التعليم شكرهما للأمير على هذه اللفتة الكريمة التي تُعتبر دافعًا ومحفزًا لمزيد من التميز والعطاء.

يُذكر أن "تعليم الزلفي" قد حقق عدة جوائز بمختلف الفئات في جائزة الشيخ حمدان بن راشد رحمه الله.

أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائب رئيس الحكومة الروسي في بغداد

نائب رئيس الحكومة الروسي في بغداد

اختيار مبتعث سعودي كأول شخص غير أسترالي يعمل بالحكومة الفيدرالية لطب الطوارئ والكوارث

اختيار مبتعث سعودي كأول شخص غير أسترالي يعمل بالحكومة الفيدرالية لطب الطوارئ والكوارث

الحريري يناقش في موسكو المساعدة الروسية بمسائل تشكيل الحكومة

الحريري يناقش في موسكو المساعدة الروسية بمسائل تشكيل الحكومة

النائب نضال الحياري : الحديث عن الاحداث الاخيرة من اختصاص الحكومة

النائب نضال الحياري : الحديث عن الاحداث الاخيرة من اختصاص الحكومة