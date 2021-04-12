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"تقنية البنات بالرياض" تدشن عددًا من المشاريع الرقمية المتميزة

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في تخصصات الوسائط المتعددة والبرمجيات والشبكات والدعم الفني

دشنت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، عددًا من المشاريع المتميزة التابعة لتخصصات الوسائط المتعددة، والبرمجيات، والشبكات، والدعم الفني، برعاية نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني المساعد للتدريب بدرية الزير، وبحضور فايزة الغامدي وعميدات الكليات التقنية الرقمية هيفاء العتيبي وحياة الغامدي.

وبلغ عدد المشاريع أكثر من عشرين مشروعًا رقميًّا وابتكاريًّا، تهدف لخدمة العديد من فئات المجتمع منها فئة المكفوفين، والصم والبكم وكبار السن، بجانب مشاريع تخدم طالبات الكلية "المتدربات"، ومنها مشروع "اسأليني" وهو موقع يخدم طالبات الكلية يجيب على جميع أسئلتهم واستفساراتهم، ومشروع "دليلي" الخاص بفئة الصم وضعاف السمع وهو موقع خاص يتم من خلاله عرض أبرز خدمات موقع رايات عن طريق الفيديو، ومشروع "المسجد الرقمي" وهو فكرة وتصميم الكلية الرقمية بجدة وتنفيذ رقمية الرياض، وهو موقع إلكتروني يساهم في تقديم العديد من الخدمات والفوائد للمسلمين ولكل المجتمع.

جدير بالذكر أن الكليتين يتحدان دائمًا لتنفيذ وعرض المشاريع المهمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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