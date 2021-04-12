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تم الاقتران وولد الهلال.. "المسند": سيغرب بكل المناطق ومكة بعد 24د

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تم الاقتران وولد الهلال.. "المسند": سيغرب بكل المناطق ومكة بعد 24د تم الاقتران وولد الهلال.. "المسند": سيغرب بكل المناطق ومكة بعد 24د
قال: اجتماع الشمس والقمر على خط طول واحد بحيث لا ينعكس الضوء

تم الاقتران وولد الهلال..

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إن اليوم 30 شعبان وعند الساعة 05:31 فجرًا؛ تم الاقتران بين الشمس والقمر (المحاق)، ومن ثم وُلد #الهلال؛ وعليه فالهلال سيغرب مساء اليوم بعد الشمس في كل المناطق في #السعودية، وفي #مكة سيغرب بعد الشمس بنحو 24 دقيقة.

وتابع: "الاقتران (الاجتماع): هو اجتماع الشمس والقمر على خط طول واحد؛ بحيث لا ينعكس ضوء الشمس على سطح القمر، ولا على أي جزء منه".

وأردف: "الولادة: هي تخلّف القمر عن الشمس؛ بحيث تكون الشمس غربه، وهو خلفها من جهة الشرق، عندها يظهر نور الشمس على جزء ضئيل من سطح القمر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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