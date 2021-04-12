المسند يتوقع طقس الاثنين: رياح وغبار وزخات متفرقة

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تشكل السحب الركامية في الربيع يقترن مع تواجد #الغبار

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تكون الرياح غربية نشطة وقد تثير بعض #الغبار في القطاع الغربي من #السعودية؛ خاصة في منطقتي #مكة #الباحة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر : قد تتشكل بعض السحب المتفرقة فوق أجزاء من جنوبي مدينة #الرياض وشمالي #الشرقية، و#عسير، وربما يهطل منها زخات مطرية.

وتابع: تنبيه.. تشكل السحب الركامية في فصل #الربيع يقترن (عادة) مع تواجد #الغبار، وذلك بسبب الرياح الهابطة من السحب.