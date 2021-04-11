"الكاظمي": احتياطي العراق من النقد الأجنبي تخطى الـ 60 مليار دولار

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أرجع الزيادة إلى الإجراءات الإصلاحية لحكومته

ذكر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع مؤخرًا ليصل إلى مستوى فوق 60 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن "الكاظمي" أن الزيادة جاءت نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بعد أن راهن الكثيرون على فشلها وعدم استمرارها.

وأدلى "الكاظمي" بتصريحه على هامش وضع حجر الأساس لمشروع وحدتي تحسين البنزين الرابعة وهدرجة الوقود في البصرة، الذي أكد خلاله جدية الحكومة في محاربة الفساد، وتطوير القطاع الصناعي في البلاد.

وخفّض البنك المركزي العراقي في يناير الماضي من قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي؛ لتصبح 1460 دينارًا لكل دولار أمريكي، مقابل 1190 دينارًا لكل دولار أمريكي قبل هذا القرار؛ وهو ما يعني خفض القيمة بنحو 22.7 في المئة.