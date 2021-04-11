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أزهق أرواحاً وسيّل دماءً.. خطر طريق الهدار يستفحل بوفاة وإصابة 5 من عائلة واحدة

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أزهق أرواحاً وسيّل دماءً.. خطر طريق الهدار يستفحل بوفاة وإصابة 5 من عائلة واحدة أزهق أرواحاً وسيّل دماءً.. خطر طريق الهدار يستفحل بوفاة وإصابة 5 من عائلة واحدة
الأهالي جددوا مطالباتهم بإنجاز ازدواجية له ومعالجة خطورته

أزهق أرواحاً وسيّل دماءً.. خطر طريق الهدار يستفحل بوفاة وإصابة 5 من عائلة واحدة

لايزال طريق الهدار بمحافظة الأفلاج يستنزف دماء الأبرياء بكثرة الحوادث القاتلة التي يشهدها الطريق، وكان آخر ضحايا ذلك الطريق ذي المسار المنفرد والمنعطفات الخطيرة وفاة وإصابة خمسة أشخاص جميعهم من عائلة واحدة بسبب حادث مروري مساء اليوم.

وكان طريق الهدار قد شهد مساء اليوم الأحد حادث مروري من طرف واحد، تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين من نفس العائلة.

ومع هذا الحادث المؤلم تتجدد مطالب الأهالي بضرورة معالجة خطورة ذلك الطريق "الهدارة- وليلى" المزمنة التي تهدد حياة عابريه بشكل يومي، مشيرين إلى أن خطورة الطريق تكّمن بأنه ذو مسار واحد تتخذه الجمال السائبة مرتعًا لها لوقوعه وسط وادي الهدار، بالإضافة إلى وجود منعطفات خطيرة بذلك الطريق الذي يرتاده الكثير من الأهالي على مدار الساعة، كونه الشريان الرئيسي الرابط بين الهدار وليلى.

وطالبوا الجهات ذات الاختصاص النظر في الوضع الحالي للطريق والعمل على وجه السرعة بالشروع في مشروع ازدواجية ومعالجة خطورته حفاظاً على سلامة عابريه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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