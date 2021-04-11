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"الاتصالات" تصدر أول موافقة لتقديم خدمة المركبات المتصلة بالمملكة

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"الاتصالات" تصدر أول موافقة لتقديم خدمة المركبات المتصلة بالمملكة "الاتصالات" تصدر أول موافقة لتقديم خدمة المركبات المتصلة بالمملكة
لمواكبة التحول الاستراتيجي في دور الهيئة كمنظم رقمي

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل ولجنة التنظيمات الوطنية، موافقتها الأولى لتقديم خدمة «المركبات المتصلة» في المملكة لإحدى شركات وكالة المركبات بالمملكة، وذلك في إطار دور الهيئة التنظيمي لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.

وتتمثل خدمة "المركبات المتصلة" –أحد تطبيقات إنترنت الأشياء- في ربط المركبة بأنظمة "مزود خدمة المركبات المتصلة" لتوفير عدد من الخدمات الترفيهية ورفع مستوى الأمان للركّاب وتحسين مستوى تجربة العميل، وتوفير عدة خدمات ترتبط بالمستخدم؛ كخدمة التحكم بالمركبة عن بُعد، ورفع التقارير التشخيصية عن حالة أدائها مما يساعد المصنّع والمستخدم في الكثير من القرارات التي ترتبط بصيانة وتحسين أداء المركبة، كما تقدم خدمة "المركبات المتصلة" طلب المساعدة والدعم الفني بشكل مباشر في حالة التعرض لأي طارئ، فضلاً عن الخدمات الترفيهية من خلال الاتصال بالإنترنت.

وتأتي هذه الموافقة لمواكبة التحول الاستراتيجي في دور الهيئة كمنظم رقمي، وامتدادًا لدورها في تنظيم إنترنت الأشياء من خلال اعتماد ونشر الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء، وترخيص تقديم خدمات مشغلي الشبكات الافتراضية إنترنت الأشياء IoT-VNO، والمساهمة في نشر تقنيات الاتصال لإنترنت الأشياء مثل تقنية NB-IoT، إلى جانب استحداث ترخيص تقديم خدمات إنترنت الأشياء باستخدام الترددات المعفاة من الترخيص، بالإضافة إلى الشراكة مع الهيئة العامة للنقل المنظم لأنماط النقل البري والبحري والسككي، والداعم لتبني تقنيات إنترنت الأشياء، والتقنيات الحديثة في أنماط النقل والخدمات الداعمة لها، بما يعزز انتشار النقل الذكي داخل مدن المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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