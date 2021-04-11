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"أسوشيتد برس": هجوم سيبراني وراء الحادث في منشأة نطنز النووية الإيرانية

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"أسوشيتد برس": هجوم سيبراني وراء الحادث في منشأة نطنز النووية الإيرانية "أسوشيتد برس": هجوم سيبراني وراء الحادث في منشأة نطنز النووية الإيرانية
ألحق ضرراً بالمنشأة التي تضم أجهزة طرد حساسة

رجّحت وسائل إعلام إسرائيلية أن سبب الحادث الأخير الذي وقع في منشأة نطنز النووية في إيران يعود إلى هجوم سيبراني.

وطبقاً لوكالة "أسوشيتد برس" فإن الكثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية نشرت مزاعم مماثلة مفادها أن الهجوم السيبراني المزعوم تسبب في انقطاع الكهرباء، وألحق ضرراً بالمنشأة النووية التي تضم أجهزة طرد حساسة.

"أسوشيتد برس" أشارت إلى أن تلك التقارير لا تكشف عن مصادر هذه المزاعم، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تحظى بعلاقات وثيقة مع الأجهزة العسكرية والاستخباراتية في البلاد.

ونقلت الوكالة عن كبير الباحثين في معهد تل أبيب لدراسات الأمن القومي، يوئيل غوزانسكي قوله: "يصعب عليّ أن أصدق أن هذا مجرد صدفة، وإذا لم يكن هذا الحادث صدفة -وهناك شكوك قوية بهذا الشأن- فإنه يعني أن أحداً يسعى إلى توجيه رسالة مفادها: بإمكاننا الحد من تطور إيران ولدينا خطوط حمراء".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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